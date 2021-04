Vaccini: 360mila dosi in arrivo. Anche Johnson & Johnson (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono in arrivo 360mila dosi di vaccino nell'hub della Difesa a Pratica di Mare, che saranno poi distribuite alle Regioni. Di queste, 184.800 riguardano il primo carico di Johnson & Johnson mentre altre 175.200 sono di AstraZeneca. Da oggi, 12 aprile 2021, oltre a questi carichi, è previsto l'arrivo dello slot settimanale di Vaccini Pfizer L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 12 aprile 2021) Sono indi vaccino nell'hub della Difesa a Pratica di Mare, che saranno poi distribuite alle Regioni. Di queste, 184.800 riguardano il primo carico dimentre altre 175.200 sono di AstraZeneca. Da oggi, 12 aprile 2021, oltre a questi carichi, è previsto l'dello slot settimanale diPfizer L'articolo proviene da Firenze Post.

