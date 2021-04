Udinese, domani Deulofeu si opera a Barcellona. Vuole anticipare il suo rientro in campo (Di lunedì 12 aprile 2021) L’esterno dell’Udinese, Gerard Deulofeu, Vuole tornare in campo prima della fine della stagione. Per farlo domani verrà operato con un intervento di artroscopia esplorativa per cercare di eliminare il fastidio al ginocchio che lo sta tormentando dallo scorso 17 febbraio. L’operazione verrà eseguita da Joan Carles Monllau. Foto: Twitter Udinese L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 12 aprile 2021) L’esterno dell’, Gerardtornare inprima della fine della stagione. Per farloverràto con un intervento di artroscopia esplorativa per cercare di eliminare il fastidio al ginocchio che lo sta tormentando dallo scorso 17 febbraio. L’zione verrà eseguita da Joan Carles Monllau. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

