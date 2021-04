Spazio | Argotec al lavoro su primo ‘telefonino’ per comunicazioni Luna-Terra

(Di lunedì 12 aprile 2021) Torino, 13 apr. -(Adnkronos) – Dopo Andromeda, una rete di microsatelliti per fornire supporto voce, video e dati alle attivitàri, la torineseè alper un nuovo passo in avanti nelledeep space, sviluppando ilterminale che consentirà agli astronauti di comunicare dal suolore. Si chiamerà Ermes e sarà un dispositivo in grado di collegarsi alla ‘costellazione’ di Andromeda, fornendo connessione costante ai rover, ai lander e agli uomini che opereranno sulla superficie e in orbitare. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

... infatti, proprio nel giorno in cui ricorre il 60esimo anniversario del primo volo nellodel cosmonauta russo Juri Gagarin, l'azienda aerospaziale torineseha fatto sapere di star ...... in qualità di primo contraente, guiderà una compagine industriale alla quale prenderanno parte eccellenze italiane, anche di comparti non legati tradizionalmente allo: Aiko, Altec,, ...Torino, 13 apr. -(Adnkronos) - Dopo Andromeda, una rete di microsatelliti per fornire supporto voce, video e dati alle attività lunari, la torinese Argotec è al lavoro per un nuovo passo in avanti nel ...Il progetto di colonizzare il satellite lunare coinvolge direttamente il Gruppo Stellantis, che fornirà i veicoli per muoversi tra i crateri ...