San Pietroburgo, laser show per i 60 anni di Gagarin nello spazio. Il video (Di lunedì 12 aprile 2021) San Pietroburgo, laser show per i 60 anni di Gagarin nello spazio Roma, 12 apr. (askanews) – Spettacolo di luci e proiezioni laser a San Pietroburgo per celebrare il 60esimo anniversario dell’impresa del russo Yuri Gagarin che aprì la via alle missioni umane di esplorazione dello spazio esattamente il 12 aprile del 1961. Lo show è stato proiettato sul Ponte del Palazzo, un ponte mobile, rialzato per l’occasione; tante le persone che si sono radunate per rivedere e celebrare la storica missione, raccontata in versione animata con i laser colorati. (Testo e video Askanews) Leggi su formiche (Di lunedì 12 aprile 2021) Sanper i 60diRoma, 12 apr. (askanews) – Spettacolo di luci e proiezionia Sanper celebrare il 60esimoversario dell’impresa del russo Yuriche aprì la via alle missioni umane di esplorazione delloesattamente il 12 aprile del 1961. Loè stato proiettato sul Ponte del Palazzo, un ponte mobile, rialzato per l’occasione; tante le persone che si sono radunate per rivedere e celebrare la storica missione, raccontata in versione animata con icolorati. (Testo eAskanews)

Advertising

CarloLisi : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Mercato - Russia: Kobzar a San Pietroburgo per sostituire il partente Brizard - GUCCYBABY : Mia amica che mi chiede come ho fatto a mettere su tinder San Pietroburgo per parlare con tipi russi io ceo del pro… - ItalyinSPb : EMERGENZA COVID-19 A SAN PIETROBURGO. AGGIORNAMENTO STATISTICO 12 APRILE 2021 - - fulvioscaglione : RT @lettera_mosca: Il 12 aprile di sessant'anni fa, quando Gagarin divenne il primo uomo a volare nello spazio, ricostruito con i laser a S… - zazoomblog : San Pietroburgo laser show per i 60 anni di Gagarin nello spazio - #Pietroburgo #laser #Gagarin #nello -

Ultime Notizie dalla rete : San Pietroburgo La Turchia adesso vuole rubarci pure gli Europei Fino a questo momento le città 'promosse' dall'Uefa per questo Europeo sono 8 su 12 ovvero Baku, San Pietroburgo, Copenaghen, Londra, Glasgow, Budapest, Amsterdam e Bucarest che hanno garantito la ...

L'Accademia ai suoi primi 250 anni Ad ospitarle ci sono tra gli altri spazi la Basilica di San Pietro, la Reggia di Venaria, l'Ermitage di San Pietroburgo con il ritratto di Caterina II di Russia e il Victoria & Albert Museum di ...

A San Pietroburgo lanciati piccoli razzi per celebrare l'impresa di Gagarin - Mondo Agenzia ANSA Il Chianti lancia sul web la campagna di Russia E’ un percorso nuovo che affiancherà le iniziative promozionali in presenza già programmate, non appena possibile, a Mosca e a San Pietroburgo. Questi i profili dei dieci influencer ...

Agli Europei di calcio vogliamo il pubblico negli stadi Otto sedi hanno confermato la presenza degli spettatori in una forchetta variabile fra il 25 e il 100%: ad esempio, allo stadio di San Pietroburgo accederà il 50% delle persone rispetto alla capienza, ...

Fino a questo momento le città 'promosse' dall'Uefa per questo Europeo sono 8 su 12 ovvero Baku,, Copenaghen, Londra, Glasgow, Budapest, Amsterdam e Bucarest che hanno garantito la ...Ad ospitarle ci sono tra gli altri spazi la Basilica diPietro, la Reggia di Venaria, l'Ermitage dicon il ritratto di Caterina II di Russia e il Victoria & Albert Museum di ...E’ un percorso nuovo che affiancherà le iniziative promozionali in presenza già programmate, non appena possibile, a Mosca e a San Pietroburgo. Questi i profili dei dieci influencer ...Otto sedi hanno confermato la presenza degli spettatori in una forchetta variabile fra il 25 e il 100%: ad esempio, allo stadio di San Pietroburgo accederà il 50% delle persone rispetto alla capienza, ...