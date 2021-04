“Non ce la faccio”. Amici, Martina Miliddi crolla dopo la scoperta: pianto disperato per ‘colpa’ di Alessandra Celentano (Di lunedì 12 aprile 2021) Momenti fortissimo sono vissuti nella scuola di ‘Amici 20’. Il serale è ormai entrato nel vivo e i concorrenti stanno lottando duramente per cercare di restare nel programma. Il sogno di tutti è inevitabilmente quello di vincere, ma le difficoltà da affrontare sono tante. Nella scorsa puntata a lasciare definitivamente la trasmissione è stata la cantante Enula, la quale ha perso la sfida con Tancredi. Per la giovane tante lacrime, causate dalla paura di fare i conti con la dura realtà professionale. E qualche ora fa a cedere emotivamente è stata la ballerina Martina Miliddi. La ragazza è infatti scoppiata in lacrime per colpa dell’insegnante Alessandra Celentano. Come ben sapete, la maestra non gradisce affatto le qualità tecniche dell’allieva, anzi, la critica in modo pesante praticamente in ogni sua ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 aprile 2021) Momenti fortissimo sono vissuti nella scuola di ‘20’. Il serale è ormai entrato nel vivo e i concorrenti stanno lottando duramente per cercare di restare nel programma. Il sogno di tutti è inevitabilmente quello di vincere, ma le difficoltà da affrontare sono tante. Nella scorsa puntata a lasciare definitivamente la trasmissione è stata la cantante Enula, la quale ha perso la sfida con Tancredi. Per la giovane tante lacrime, causate dalla paura di fare i conti con la dura realtà professionale. E qualche ora fa a cedere emotivamente è stata la ballerina. La ragazza è infatti scoppiata in lacrime per colpa dell’insegnante. Come ben sapete, la maestra non gradisce affatto le qualità tecniche dell’allieva, anzi, la critica in modo pesante praticamente in ogni sua ...

Advertising

renatobrunetta : Guidando il ministero della #Pa, ho l’umore e la soddisfazione della gente, ho il Parlamento e il Governo: come fac… - CarloCalenda : Stefano, la risposta alla tua domanda “perché rispondere a Faina” potrebbe essere nella tua domanda. Se ti mando un… - giulianopisapia : Faccio mie le parole del portavoce di @amnestyitalia @RiccardoNoury sulla situazione di #PatrickZaky: stiamo assis… - Ileniad_ : RT @peularis: Francesco literally said: 'Fu un chiarimento non un fare pace cretino guarda qua per cosa mi hai fatto una scenata di gelosia… - elydaless : RT @davidangelo1112: @GuidoCrosetto @lauracesaretti1 Non so che puntate ha visto lei, io ho visto inchieste sui 49 milioni della lega, sui… -