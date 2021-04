Messina | si lavora alla viabilità estiva di Torre Faro Covid permettendo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Messina lavora

Gazzetta del Sud

La Commissione Viabilit , presieduta dal Consigliere comunale Libero Gioveni , si riunita stamani per pianificare i futuri provvedimenti viari nella zona di Torre Faro in vista della stagione estiva. ...Con queste parole gli assessori allo sport della Regione Sicilia e Regione Liguria, Manlio... Mentre il ministro della Cultura Dario Franceschinial protocollo per riaprire musei e ...Numerose le proposte presentate durante l'incontro in Commissione: dall’istituzione di un’isola pedonale alla ZTL con il contestuale utilizzo di una navetta ATM e del parcheggio Torri Morandi ...Palermo. Sanità siciliana al centro di una nuova indagine della Procura di Palemo, per un caso di corruzione. Ad effettuare l'attività i finanzieri del comando provinciale di Palermo e i carabinieri d ...