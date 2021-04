Luciana Littizzetto a Che tempo che fa dell’11 aprile 2021 (video) (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri, 11 aprile 2021, Luciana Littizzetto è tornata a Che tempo che fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata portandosi una sedia, per non fare la fine di Ursula von der Leyen, per la quale non era stata appunto preparata una seduta d’onore durante la sua visita ad Ankara ed è stata relegata su un divano come se fosse una spettatrice. Mancava solo di farle trovare l’asse da stiro, ha sottolineato. Lucianina ha poi parlato dei pic-nic mancati di Pasqua causati dalla zona rossa: nemmeno una briciola di colomba nei prati, tanto che le formiche sembra stiano organizzando una class-action. Queste “galere forzate” ci fanno male, siamo tutti invecchiati di colpo, giovani e vecchi. Anche gli studenti, dopo un anno di DAD, ... Leggi su ascoltitv (Di lunedì 12 aprile 2021) Ieri, 11è tornata a Cheche fa su Rai3 con il suo consueto monologo satirico, appuntamento televisivo sempre molto seguito e apprezzato. La comica è entrata portandosi una sedia, per non fare la fine di Ursula von der Leyen, per la quale non era stata appunto preparata una seduta d’onore durante la sua visita ad Ankara ed è stata relegata su un divano come se fosse una spettatrice. Mancava solo di farle trovare l’asse da stiro, ha sottolineato. Lucianina ha poi parlato dei pic-nic mancati di Pasqua causati dalla zona rossa: nemmeno una briciola di colomba nei prati, tanto che le formiche sembra stiano organizzando una class-action. Queste “galere forzate” ci fanno male, siamo tutti invecchiati di colpo, giovani e vecchi. Anche gli studenti, dopo un anno di DAD, ...

Advertising

chvllinoutmebox : RT @paolocarlinii: @Fedez ASCOLTACI, per la stagione 2 di lol vogliamo: 1)Diana del Bufalo 2)Luis Sal 3)Luciana Littizzetto 4)Lilly Merav… - justSaraSottona : RT @paolocarlinii: @Fedez ASCOLTACI, per la stagione 2 di lol vogliamo: 1)Diana del Bufalo 2)Luis Sal 3)Luciana Littizzetto 4)Lilly Merav… - calalaruta : RT @LaNotiziaTweet: Il video della lettera di Luciana Littizzetto a Che Tempo che fa sul catcalling : 'Caro cretino che mi gridi 'ciao zocc… - cicciopastisss : RT @negri_jenny: Perché la lettera contro il catcalling non è stata trasmessa a reti unificate? Immensa Luciana Littizzetto #CTCF - ElviraScognami1 : @salidaparallela È un pezzo del monologo di Luciana #Littizzetto di ieri sera. -