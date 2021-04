L’odio omofobo contro il modello nudo e la risposta (da applausi) di Maison Valentino (Di lunedì 12 aprile 2021) “Una cosa disgustosa”. Un commento che riassume bene l’ondata d’odio, omofobia e intolleranza che ha colpito Maison Valentino dopo che la casa di moda ha postato un autoritratto del fotografo e modello Michael Bailey-Gates, nudo, intento a reggere con un piede la Roman Stud, la borsa più famosa dello stilista. Una foto artistica che richiama un universo di fluidità ed eleganza. Eppure, tanto è bastato per scatenare le reazioni violentissime di centinaia di follower, al punto da costringere Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino, a fare un re-post dell’immagine sul proprio account personale accompagnato da un commento dello stesso Bailey-Gates: “Dopo aver pubblicato questa foto su Maison Valentino, molte persone hanno reagito con commenti odiosi e ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) “Una cosa disgustosa”. Un commento che riassume bene l’ondata d’odio, omofobia e intolleranza che ha colpitodopo che la casa di moda ha postato un autoritratto del fotografo eMichael Bailey-Gates,, intento a reggere con un piede la Roman Stud, la borsa più famosa dello stilista. Una foto artistica che richiama un universo di fluidità ed eleganza. Eppure, tanto è bastato per scatenare le reazioni violentissime di centinaia di follower, al punto da costringere Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di, a fare un re-post dell’immagine sul proprio account personale accompagnato da un commento dello stesso Bailey-Gates: “Dopo aver pubblicato questa foto su, molte persone hanno reagito con commenti odiosi e ...

zazoomblog : L’odio omofobo contro il modello nudo e la risposta (da applausi) di Maison Valentino - #L’odio #omofobo #contro… - federdale : Sono due questioni diversissime fra loro. Se di una legge si sente il bisogno, che sanzioni l'incitamento all'odio… - Akylle7 : @gattocattivo1 @Giusepp18925758 @Luigi32532373 @lauraboldrini @fanpage Il punto è che definire un attacco razzista… - axeloranjadc : qualcuno mi aiuta a segnalare in massa questo utente? io l'ho già bloccato, per questo c'è scritto che non ha video… - Pilgrim1983 : @seb_lamberti @SimoPillon @Fedez Poi nel discorso inserisce pure le aggressioni agli anziani... quale è la correlaz… -

Ultime Notizie dalla rete : L’odio omofobo «Legge anti-omofobia Una tutela contro l’odio per un Paese più civile» La Gazzetta di Modena