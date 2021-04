LIVE Musetti-Karatsev 0-0, Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: si comincia nel Principato! (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-KECMANOVIC LA DIRETTA LIVE DI FABBIANO-HURKACZ 11.05 Giocatori in campo! 11.04 Gran momento per il tennis italiano: al via nel main draw di Montecarlo ci sono ben 9 tennisti azzurri, dove spiccano 4 presenze in Top30 tra Matteo Berrettini, il detentore del titolo Fabio Fognini, Jannik Sinner e la new entry Lorenzo Sonego. 11.02 Terza apparizione in un Masters1000 per Lorenzo Musetti dopo la cavalcata di Roma dello scorso anno, uscendo agli ottavi di finale partendo dalle qualificazioni, e dopo Miami 2021 dov’è uscito al terzo turno contro Marin Cilic. 11.00 Prima del successo di Dubai contro Lloyd Harris, battendo ai quarti di finale Jannik Sinner, il russo ha ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FOGNINI-KECMANOVIC LADI FABBIANO-HURKACZ 11.05 Giocatori in campo! 11.04 Gran momento per il tennis italiano: al via nel main draw dici sono ben 9 tennisti azzurri, dove spiccano 4 presenze in Top30 tra Matteo Berrettini, il detentore del titolo Fabio Fognini, Jannik Sinner e la new entry Lorenzo Sonego. 11.02 Terza apparizione in unper Lorenzodopo la cavalcata di Roma dello scorso anno, uscendo agli ottavi di finale partendo dalle qualificazioni, e dopo Miami 2021 dov’è uscito al terzo turno contro Marin Cilic. 11.00 Prima del successo di Dubai contro Lloyd Harris, battendo ai quarti di finale Jannik Sinner, il russo ha ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Montecarlo 2021 - Lorenzo Musetti fa il suo debutto nel Principato grazie a una wild card contro… - zazoomblog : LIVE Musetti-Karatsev Masters1000 Montecarlo in DIRETTA: esordio da brividi contro il potente russo - #Musetti-Kar… - infoitsport : LIVE Musetti-Karatsev, risultato in tempo reale Atp Montecarlo 2021: inizio ore 11.00 - ilveggente_it : ??#TENNIS #ATP1000 Master di #Montecarlo: #Musetti Vs #Karatsev è un match valido per il primo turno dell’ATP Mast… - infoitsport : LIVE Musetti-Djere 4-6 6-4 2-6, ATP Cagliari in DIRETTA: il serbo batte l'azzurro al termine di una tiratissima bat… -