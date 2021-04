L’Isola dei Famosi, clamoroso ritorno: in studio questa sera ci sarà proprio lui (Di lunedì 12 aprile 2021) L’Isola dei Famosi, clamoroso ritorno nello studio del reality di Canale 5: accadrà questa sera in diretta. Mancano pochissime ore all’inizio di una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, in onda stasera, lunedì 12 aprile 2021. Dopo lo stop dello scorso giovedì, il reality di Canale 5 è pronto a tornare in onda con tantissime L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 12 aprile 2021)deinellodel reality di Canale 5: accadràin diretta. Mancano pochissime ore all’inizio di una nuova puntata dedei, in onda sta, lunedì 12 aprile 2021. Dopo lo stop dello scorso giovedì, il reality di Canale 5 è pronto a tornare in onda con tantissime L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

repubblica : Pianosa, il parco aumenta il numero dei visitatori, l'ira degli ambientalisti: 'Rovinate l'isola' - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi. Due i concorrenti al televoto: chi tra… - IsolaDeiFamosi : Stasera c’è un solo appuntamento al quale non dovete mancare: l’Isola dei Famosi!?????? #Isola ?? - alwaysxhaz_ : (trentadue/cinquanta) quanto è cringe l’isola dei famosi? madonna non lo reggo I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - insopportabile : Capichera <3. --- Sardegna, l’isola dei nuraghi -