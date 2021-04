Le condizioni di De Rossi e della moglie di Simone Inzaghi | i dettagli dal direttore sanitario dello Spallanzani

(Di lunedì 12 aprile 2021) Gli ultimi giorni sono stati di preoccupazione per ledell’ex centrocampistaRoma Daniele Dedi, Gaia Lucariello. “Defortunatamente sta bene, così come sta bene ladi. Nei pmi giorni potranno entrambi andare a casa. Sono persone giovani, la malattia è stata presa in tempo e nella primissima fase può essere rapidamente sconfitta. Questo dimostra ancora una volta che il virus, che io ho definito vigliacco, se la prende con i più fragili, i più anziani”. Sono le dichiarazioni rilasciate da Francesco Vaia,dell’ospedale, ...

...verrà inserito il rifacimento della pavimentazione del piccolo campo di calcetto oggi in... Purtroppo l'ingegnerha chiarito che il tipo di contratto di cessione di lavori e servizi ...... 410 nuovi casi: 8 morti nel savonese Covid, Toti fiducioso: 'Ci sonoper riaprire dal ... un morto, autostrada chiusa di Federico De1 Incidente in autostrada, grave una donna: tratto ...Il direttore sanitario: "Aveva bisogno del ricovero. La malattia è stata presa per tempo e la sua giovane età ha aiutato nel sconfiggerla rapidamente" ...Le condizioni dell’ex capitano giallorosso migliorano di giorno in giorno Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, ha parlato a Rai GR Parlamento nella trasmissione “La p ...