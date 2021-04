La parabola del Principe Filippo di Edimburgo da cacciatore pentinto a protettore della natura e degli animali

Leggi su domanipress

(Di lunedì 12 aprile 2021) Ildifu Presidente del WWF Internazionale dal 1981 al 1996 e fino ad oggi ne era presidente emerito. Fulco Pratesi, Presidente Onorario e tra i fondatori del WWF Italia lo ricorda così: “Credo di poter dire di aver avuto un sincera amicizia cond’. Col primo Presidente del WWF Internazionale ho avuto modo di avere spesso incontri e di ammirare la sua semplicità, il suo humour. Il nostro comune passato (era più anziano di me di 13 anni) di cacciatori pentiti e l’amore per lami consentirono di frequentarlo spesso. Ricordo negli anni 70 un’escursione al Parco Nazionale d’Abruzzo dove arrivò con un solo collaboratore e abitò con noi in un Motel Agip che preferì al Grand Hotel dove abitavano i turisti ricchi. Poi in una lunga salita in ...