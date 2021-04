Isole covid free in Italia, Bassetti: "Idea intelligente" (Di lunedì 12 aprile 2021) Sì alle Isole covid free in Italia, così come in Grecia, e vaccini senza vincoli. E' il pensiero espresso all'Adnkronos Salute da Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 aprile 2021) Sì allein, così come in Grecia, e vaccini senza vincoli. E' il pensiero espresso all'Adnkronos Salute da Matteo, direttore della Clinica di Malattie infettive dell'...

Advertising

sbonaccini : Mi auguro il ministro del turismo Garavaglia rigetti la proposta di “isole covid free”. Non possono esserci localit… - Agenzia_Ansa : Bonaccini al ministro del Turismo Garavaglia: 'Dica no all'idea di isole Covid Free'. Il presidente dell'Emilia Rom… - repubblica : ?? Riaperture, polemica sul turismo. Il governatore dell'Emilia Romagna contro le isole Covid-free: 'No a localita'… - Adnkronos : 'Sì alle #IsoleCovidFree e no ai vincoli sui vaccini'. #Bassetti ha ragione?. - Marilenapas : RT @Cartabellotta: #Figliuolo: isole #COVIDfree nessuna deroga Obiettivo è mettere al sicuro persone fragili e classi di età più anziane, l… -