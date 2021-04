Io Apro, Roma blindata per la manifestazione dei ristoratori – VIDEO (Di lunedì 12 aprile 2021) È in corso in queste ore Io Apro, la manifestazione dei ristoratori che ha obbligato il comune di Roma a blindare il centro Com’era già stato annunciato, intorno alle ore 14:30 ha preso il via la manifestazione non autorizzata di Io Apro. Centinaia di ristoratori stanno protestando in queste ore nel centro di Roma, prendendo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 12 aprile 2021) È in corso in queste ore Io, ladeiche ha obbligato il comune dia blindare il centro Com’era già stato annunciato, intorno alle ore 14:30 ha preso il via lanon autorizzata di Io. Centinaia distanno protestando in queste ore nel centro di, prendendo L'articolo proviene da Inews.it.

