I manifestanti a Roma che gridano “Libertà” e poi feriscono i giornalisti (Di lunedì 12 aprile 2021) Le tensioni nella città di Roma sono ancora in corso. Il corteo di manifestanti Io Apro arrivati da tutta Italia per chiedere le riaperture è sceso in piazza anche oggi per un sit-in non autorizzato che è cominciato in Piazza San Silvestro attorno alle 14.50. Al gruppo di ristoratori che chiedono di tornare a lavorare riaprendo le attività commerciali chiuse per il Covid si sono uniti anche i militanti di Casapound. Secondo quanto scrive Repubblica ci sarebbero state 500 persone e una cinquantina di militanti di Casapound, proprio come la scorsa settimana. LEGGI ANCHE >>> Viaggio nel gruppo Telegram dei negazionisti che hanno consegnato il pacco a Bonaccini VIDEO Feriti durante la manifestazione Io Apro a Roma Con i ristoratori di #ioapro abbiamo provato in modo pacifico a chiedere di manifestare a #Montecitorio. Ci è stato ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 12 aprile 2021) Le tensioni nella città disono ancora in corso. Il corteo diIo Apro arrivati da tutta Italia per chiedere le riaperture è sceso in piazza anche oggi per un sit-in non autorizzato che è cominciato in Piazza San Silvestro attorno alle 14.50. Al gruppo di ristoratori che chiedono di tornare a lavorare riaprendo le attività commerciali chiuse per il Covid si sono uniti anche i militanti di Casapound. Secondo quanto scrive Repubblica ci sarebbero state 500 persone e una cinquantina di militanti di Casapound, proprio come la scorsa settimana. LEGGI ANCHE >>> Viaggio nel gruppo Telegram dei negazionisti che hanno consegnato il pacco a Bonaccini VIDEO Feriti durante la manifestazione Io Apro aCon i ristoratori di #ioapro abbiamo provato in modo pacifico a chiedere di manifestare a #Montecitorio. Ci è stato ...

Advertising

SkyTG24 : Tensioni a #Roma per la manifestazione #IoApro di ristoratori e commercianti non autorizzata dalla Questura. I mani… - Agenzia_Ansa : Sit in #IoApro manifestanti caricati a Roma. Avevano bloccato il traffico #ANSA - HuffPostItalia : Tensione alla manifestazione a Roma. Bombe carta verso gli agenti - AndreAn94585254 : RT @ClinicamenteB: La polizia blocca i manifestanti alla stazione , NON VOGLIONO CHE SI AVVICININO AI PALAZZI DEL POTERE ! ????????????????… - ItaliaNotizie24 : Tensione a Roma, in piazza San Silvestro, alla manifestazione non autorizzata dalla questura “#Ioapro” contro le ch… -