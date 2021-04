Giustizia: giudici Comitato direttivo Anm ArticoloCentouno, ‘subito dimissioni Santalucia’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – Le dimissioni dell’Anm Giuseppe Santalucia sono state chieste dai componenti del Comitato direttivo Centrale dell’Associazione nazionale Magistrati eletti nella lista ArticoloCentouno. A firmare la richiesta sono i giudici Maria Angioni, Giuliano Castiglia, Ida Moretti e Andrea Reale che “prendono atto con profonda amarezza del comportamento tenuto dal Presidente dell’Anm Santalucia”. “Prima, senza ragione alcuna, si è respinta l’idea naturale che l’Anm potesse servirsi del contenuto delle chat del telefono di Luca Palamara pubblicate su fonti aperte, sia per valutazioni e determinazioni di carattere generale sia per eventuali procedimenti disciplinari endo-associativi, come pure era sempre accaduto in passato, anche all’indomani della divulgazione dei fatti dell’Hotel ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Palermo, 12 apr. (Adnkronos) – Ledell’Anm Giuseppe Santalucia sono state chieste dai componenti delCentrale dell’Associazione nazionale Magistrati eletti nella lista. A firmare la richiesta sono iMaria Angioni, Giuliano Castiglia, Ida Moretti e Andrea Reale che “prendono atto con profonda amarezza del comportamento tenuto dal Presidente dell’Anm Santalucia”. “Prima, senza ragione alcuna, si è respinta l’idea naturale che l’Anm potesse servirsi del contenuto delle chat del telefono di Luca Palamara pubblicate su fonti aperte, sia per valutazioni e determinazioni di carattere generale sia per eventuali procedimenti disciplinari endo-associativi, come pure era sempre accaduto in passato, anche all’indomani della divulgazione dei fatti dell’Hotel ...

