Giovane minaccia di gettarsi dal ponte tra Capriate e Trezzo: salvato dopo un lungo negoziato (Di lunedì 12 aprile 2021) minacciava di gettarsi nel vuoto, mentre a cavalcioni era sul parapetto del ponte sull’Adda, tra Capriate San Gervasio e Trezzo. Uno studente universitario di 25 anni, intorno alle 8 di lunedì mattina (12 aprile), è stato salvato dal tempestivo intervento di Carabinieri, Polizia locale e Vigili del Fuoco. Un negoziato drammatico, durato oltre un’ora, al termine della quale il Giovane è stato bloccato dai militari e messo in sicurezza. Trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, sarà sottoposto ad accertamenti. Il traffico veicolare sul ponte è rimasto bloccato all’incirca per due ore, per consentire alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso di portare a termine in sicurezza il salvataggio. Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 aprile 2021)va dinel vuoto, mentre a cavalcioni era sul parapetto delsull’Adda, traSan Gervasio e. Uno studente universitario di 25 anni, intorno alle 8 di lunedì mattina (12 aprile), è statodal tempestivo intervento di Carabinieri, Polizia locale e Vigili del Fuoco. Undrammatico, durato oltre un’ora, al termine della quale ilè stato bloccato dai militari e messo in sicurezza. Trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza, sarà sottoposto ad accertamenti. Il traffico veicolare sulè rimasto bloccato all’incirca per due ore, per consentire alle forze dell’ordine e ai mezzi di soccorso di portare a termine in sicurezza il salvataggio.

Minaccia di gettarsi dal ponte fra Trezzo e Capriate Trezzo sull'Adda (Milano), 12 aprile 2021 - A cavalcioni sul parapetto del ponte sull'Adda, minaccia di gettarsi nel vuoto. Un giovane di 25 anni, residente in zona e studente universitario, è stato protagonista stamane intorno alle 8 di una drammatica sequenza consumatasi sul ponte fluviale ...

