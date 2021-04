(Di lunedì 12 aprile 2021) Si è sentita dire dai suoi genitori qualcosa che chi scrive preferirebbe non dover riportare. Cronaca. “Se torni ti ammazziamo, meglio 50 anni di carcere che unalesbica“. Siamo a Castelfiorentino, anno 2021. Lei si chiamae l’ondata di solidarietà e amore che le sta arrivando attraverso i social si spera possa in qualche modo darle conforto. Sulora indaga la procura. E sulha deciso di intervenire, una voce potente: “Mi avete inviato in tanti la terribile e assurda storia di- Non posso immaginare cosa significhi sentirsi dire certe parole da voltastomaco da parte di un genitore che ti ha messo al mondo. I vari Pillon, associazioni cattolico-estremiste, antiabortisti ci tengono sempre a ricordarci che amare una persona dello stesso sesso sia ...

FQMagazineit : Fedez interviene sul caso di Malika: “Quello che ho visto è contronatura, una mamma che rifiuta una figlia” - blogtivvu : Lol Chi ride è fuori, è polemica: show sotto accusa, Frank Matano interviene – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Fedez interviene

Il Fatto Quotidiano

Molti sono intervenuti sul caso, tra cui anche il rapper. 'Mi avete inviato in tanti la terribile e assurda storia di Malika' - esordisce il marito della Ferragni sui social - 'non posso ...Senza parole anche la moglie di, Chiara Ferragni, anche lei diventata madre da poco di ... occhio al tatuaggio Emily Ratajkowski in bikini ad un mese dal parto, non ce n'è per nessuna:...Fedez interviene a difesa di Malika Chaly: “La mia coscienza mi impone di aiutare questa ragazza”, ecco le sue parole Malika Chaly, Fedez interviene a sua difesa: le sue parole (Fonte: Instagram) La ...Senza parole anche la moglie di Fedez, Chiara Ferragni, anche lei diventata madre da poco di Vittoria. Emily Ratajkowski in bikini ad un mese da parto, non ce n’è per nessuna: interviene Chiara ...