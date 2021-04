Covid: Rosato, ‘violenti non c’entrano con proteste lavoratori e famiglie’ (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Siamo dalla parte dei lavoratori, dei professionisti, degli imprenditori in difficoltà. La nostra priorità deve essere dare loro sostegno e riaprire il Paese in sicurezza, e per farlo servono rispetto delle regole e vaccini, vaccini, vaccini”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore Rosato, vice presidente della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos) – Siamo dalla parte dei, dei professionisti, degli imprenditori in difficoltà. La nostra priorità deve essere dare loro sostegno e riaprire il Paese in sicurezza, e per farlo servono rispetto delle regole e vaccini, vaccini, vaccini”. Lo scrive in un post su Facebook Ettore, vice presidente della Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

