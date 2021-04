Covid: l'indagine, social più favorevoli ai vaccini dei media tradizionali (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "I social diventano l'unico canale a influenzare positivamente la reputazione complessiva sui vaccini anti-Covid". Al contrario, i siti di informazione online, comprese le versioni digitali dei principali quotidiani, hanno canalizzato in modo maggiore le opinioni negative sui vaccini, determinando una decisa flessione della curva reputazionale". E' quanto emerge da un'indagine di Reputation Science, società attiva nell'analisi e gestione della reputazione. Tra i risultati più evidenti che emergono dall'osservazione di circa 215mila contenuti pubblicati tra febbraio e marzo, c'è il nuovo ruolo svolto dai social media nel determinare la reputazione dei vaccini presso gli italiani. "L'analisi - sottolinea Auro Palomba, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 12 aprile 2021) Roma, 12 apr. (Adnkronos Salute) - "Idiventano l'unico canale a influenzare positivamente la reputazione complessiva suianti-". Al contrario, i siti di informazione online, comprese le versioni digitali dei principali quotidiani, hanno canalizzato in modo maggiore le opinioni negative sui, determinando una decisa flessione della curva reputazionale". E' quanto emerge da un'di Reputation Science, società attiva nell'analisi e gestione della reputazione. Tra i risultati più evidenti che emergono dall'osservazione di circa 215mila contenuti pubblicati tra febbraio e marzo, c'è il nuovo ruolo svolto dainel determinare la reputazione deipresso gli italiani. "L'analisi - sottolinea Auro Palomba, ...

Advertising

Tg3web : Ottomila morti solo nelle ultime 48 ore. Il Brasile è letteralmente messo in ginocchio dal covid. Mancano letti, me… - Tg3web : Sedili, maniglie, pulsanti e superfici in generale dei mezzi di trasporto sono stati oggetto di un'indagine dei Nas… - TgLa7 : Covid: #Agenas, -30% mammografie e -22% ricoveri per ictus. Indagine con Scuola Sant'anna di Pisa confronta 2020 con 2019 - raffanchio : RT @inews__24: ?? #Covid19, la maggior parte dei positivi in Gran Bretagna è asintomatica ??L'indagine #11aprile - AndreaFonti01 : #Covid, lo studio #israeliano: la variante #sudafricana «buca» il #vaccino #Pfizer Secondo un’indagine sul mondo r… -