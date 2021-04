Covid, De Luca: Vaccini, priorità non solo in base all’età. Dopo gli 80 enni toccherà agli addetti al turismo (Di lunedì 12 aprile 2021) “La Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità. Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che, una volta completati gli ultra 80 enni, noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questa mattina a Benevento per l’inaugurazione dello sportello Spazio Lavoro che sarà attivo in Confindustria Benevento. “Vogliamo partire dalle Isole per due ragioni: la prima perché, ovviamente, abbiamo una dimensione limitata, abbiamo poche decine di migliaia di persone e quindi la vaccinazione si fa rapidamente. La seconda è perché lo capiamo tutti che Ischia e Capri sono dei marchi turistici di valore mondiale e quindi trainano tutto il turismo della regione e anche dell’Italia”. Lo ha detto il ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 12 aprile 2021) “La Campania è stata una Regione tra le più rigorose d’Italia, ma una cosa è il rigore, altro è la stupidità. Ho parlato con il commissario Figliuolo e gli ho detto che, una volta completati gli ultra 80, noi non intendiamo procedere esclusivamente per fasce d’età”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De, questa mattina a Benevento per l’inaugurazione dello sportello Spazio Lavoro che sarà attivo in Confindustria Benevento. “Vogliamo partire dalle Isole per due ragioni: la prima perché, ovviamente, abbiamo una dimensione limitata, abbiamo poche decine di migliaia di persone e quindi la vaccinazione si fa rapidamente. La seconda è perché lo capiamo tutti che Ischia e Capri sono dei marchi turistici di valore mondiale e quindi trainano tutto ildella regione e anche dell’Italia”. Lo ha detto il ...

Advertising

AldTar : @MarcoBreccia74 @ciropellegrino d'accordo con le isole covid free? Il tempismo non è amico di De Luca. 2/2 - giannileft : RT @fanpage: Vincenzo De Luca straccia il piano del commissario straordinario Figliuolo sui vaccini Covid: 'La Campania vaccinerà per categ… - fanpage : Vincenzo De Luca straccia il piano del commissario straordinario Figliuolo sui vaccini Covid: 'La Campania vacciner… - giuseppearidon : Ma in questo sciagurato Paese esiste ancora un vago concetto di interesse superiore e della responsabilità istituzi… - bizcommunityit : Covid, De Luca a Figliuolo: 'Non procederemo per fasce d'età' | Vaccini, in settimana in arrivo 2,2 milioni di dosi -