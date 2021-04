Addio all' editore Paolo Veronesi | in lutto il mondo della cultura pavese

Advertising

ladyonorato : IL MIO ADDIO A FACEBOOK: Contro il bavaglio all’informazione libera e indipendente in tema politico. - Agenzia_Ansa : Addio a Marco Bollesan e Massimo Cuttitta, doppio lutto nel rugby azzurro. Bollesan, unico rugbista inserito dal Co… - Eurosport_IT : Addio all'ex capitano della nazionale ???? - sportli26181512 : Dal caso Ronaldo all'addio a Bollesan: ascolta le notizie del giorno: Dal caso Ronaldo all'addio a Bollesan: ascolt… - MicheleTossani : RT @Agenzia_Ansa: Addio a Marco Bollesan e Massimo Cuttitta, doppio lutto nel rugby azzurro. Bollesan, unico rugbista inserito dal Coni nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio all

il Resto del Carlino

"Cade - come ha spiegato il Senatore Ortis - anche la questione del presidio che opera nel contesto di un servizio ferroviario attualmente ridotto'osso". Ortis si riferisce'azzeramento delle ...Mentre stamattina si è spento'eta di 79 anni Marco Bollesan, altra leggenda del nostro rugby. Pilone della nazionale azzurra negli anni 90 Cuttitta, è deceduto ieri in seguito alle complicanze ...Roma, 12 mag. (askanews) - Alonso punge la Ferrari. L'addio ed i primi risultati della casa di Maranello erano stati conditi di polemiche con lo spagnolo ...Un ruolo che aveva mantenuto sino all’aprile del 1999 quando, raggiunti i 70 anni, era andato in pensione Il suo primo impiego fu all’ospedale di Asola, come medico di… Leggi ...