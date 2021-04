Snowboardcross | Michela Moioli e Tommaso Leoni conquistano conquistano i titoli italiani a Colere

Leggi su oasport

(Di domenica 11 aprile 2021) Cala il sipario anche sulla stagione del. Si sono conclusi nella giornata di ieri i Campionatisulle nevi diche hanno visto coinvolti atleti e atlete della compagine del Bel Paese. Tra le donne il successo è andata alla favorita della vigilia: la bergamasca del Centro Sportivo Esercito si è imposta nella Big Finale su Camilla Angiolini e Caterina Carpano, confermando le sue qualità che tutti gli appassionati hanno potuto ammirare in Coppa del Mondo e, riavvolgendo il nastro, alle Olimpiadi 2018 di PyeongChang (Corea del Sud), dove l’azzurra conquistò l’oro a Cinque Cerchi, scrivendo una pagina di storia per il nostro Paese. Per quanto riguarda la prova maschile il migliore è stato, che ha preceduto ...