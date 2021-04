Serie A2 Maschile | Aktis Acquachiara – Vitale di Salerno | 13-7

(Di domenica 11 aprile 2021) L’vince nel derby contro la Rari Nantes Arechi e mantiene la seconda posizione in classifica nel girone Sud diA2. L’sorride nel derby regionale contro la Rari Nantes Arechi. I biancazzurri espugnano la piscinadicol punteggio 13-7 e mantengono, in solitaria (complice la sconfitta dei Muri Antichi

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? - juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - juventusfc : KICK-OFF | Comincia #JuveNapoli ?? Vogliamo 90 minuti da Juve ???? FINO ALLA FINE! ???????? ?????????? ??… - gecemavisinh : È scientificamente provato che in ogni serie turca, quando il protagonista maschile dice 'gitme' io mi accascio a terra - DragonManuel10 : RT @juventusfc: KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Maschile

OA Sport

Partita divertente al Pala UBI Banca vinta con merito dalla squadra di Serniotti che, dunque, inizia lanel migliore dei modi. Serniotti, privo dell'infortunato Codarin (ko nell'ultimo ...I pugliesi affiancano così i lombardi in testa alla classifica del campionato di pallacanestrodiA (ma hanno la meglio nei confronti diretti) dopo 26 giornate e in testa c'è anche una ...Come all’andata l’Happy Casa Brindisi ha superato anche oggi l’A\|X Armani Exchange Milano. I pugliesi affiancano così i lombardi in testa alla classifica del campionato di ...Il campionato della Serie A di pallamano maschile 2021 è giunto alla giornata numero 24, che non ha visto in campo la capolista Conversano, bloccata dal covid, mentre la Raimond Sassari ha sconfitto 2 ...