Nintendo e Microsoft, una collaborazione all'orizzonte? Lo suggerisce un insider (Di domenica 11 aprile 2021) Tempo fa, un ex-dipendente Microsoft raccontò di quando la compagnia volò in Giappone per fare una proposta d'acquisto a Nintendo, ottenendo per tutta risposta una sonora risata in faccia. Oggi, per fortuna, i rapporti lavorativi fra le due compagnie sono diventate meno sbruffone e più amichevoli. Talmente amichevoli che, forse, potrebbero dare vita ad una speciale partnership proprio entro l'anno. Un leaker piuttosto rispettabile, Shpeshal Ed, avrebbe infatti svelato su Twitter che Microsoft e Nintendo sarebbero sul punto di svelare un accordo molto importante entro quest'autunno.

