LIVE – Venezia-Brescia 70-63, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 11 aprile 2021) Umana Reyer Venezia e Germani Brescia si sfidano nel 26° turno di Serie A1 2020/2021. La squadra di De Raffaele, a quota 28 punti, deve rifarsi dalla brutta sconfitta al supplementare contro Trento. I ragazzi di coach Buscaglia arrivano a loro volta da una sconfitta, patita in casa contro Pesaro: la Effe è nona in classifica e vuole inseguire un piazzamento valevole i playoff. Domenica 11 aprile alle ore 18:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Venezia-Brescia 70-63 FINE TERZO QUARTO 30? – 2 su 2 di Daye dalla lunetta: 70-63. 29? – BURNS PER IL -6, 8-0 DI PARZIALE ATTIVO PER LA GERMANI! 67-61! 28? – Chery taglia lo svantaggio in singola cifra: 67-58. 27? – Parrillo arma la mano ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) Umana Reyere Germanisi sfidano nel 26° turno diA1. La squadra di De Raffaele, a quota 28 punti, deve rifarsi dalla brutta sconfitta al supplementare contro Trento. I ragazzi di coach Buscaglia arrivano a loro volta da una sconfitta, patita in casa contro Pesaro: la Effe è nona in classifica e vuole inseguire un piazzamento valevole i playoff. Domenica 11 aprile alle ore 18:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA70-63 FINE TERZO QUARTO 30? – 2 su 2 di Daye dalla lunetta: 70-63. 29? – BURNS PER IL -6, 8-0 DI PARZIALE ATTIVO PER LA GERMANI! 67-61! 28? – Chery taglia lo svantaggio in singola cifra: 67-58. 27? – Parrillo arma la mano ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - Reyer Venezia, è caccia alla storia: tra poco la Finale di EuroCup 2020-2021 contro Valencia per la… - comunevenezia : ??#Politicheducative ?? ? In corso la 2^ edizione della 'Settimana pedagogica' ???Dal 12 al 16 aprile il laborator… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Basket #SerieA All'intervallo lungo #Venezia avanti 60-46 su #Brescia! #primotempo #live - zazoomblog : LIVE – Venezia-Brescia 28-29 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Venezia-Brescia #28-29 #Serie - infoitsport : LIVE – Venezia-Cosenza, Serie B 2020/2021 (DIRETTA) -