Le trame della 5 674esima puntata di Un posto al sole | in onda Giovedì 15 Aprile 2021

(Di domenica 11 aprile 2021) L’episodio di UPAS che andrà in15è il 5.674° e fa parte del blocco numero 1.135 (un blocco corrisponde ad una settimana). Regia a cura di Alberto Bader. Le foto di scena che utilizziamo per gli articoli sono del fotografo ufficiale Giuseppe D’Anna. Per i più curiosi che proprio non riescono ad aspettare e sono impazienti di sapere cosa succederà, ecco leufficiali! Una richiestamadre metterà Serena (Miriam Candurro) sotto pressione e, sommandosi alle altre preoccupazioni, la getterà in uno stato di crescente agitazione che rischierà di compromettere il suo stato di salute. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) indaga sul passato di Pietro Abbate (Simon Grechi), ma la sua ricerca sembra. Delusa e amareggiata, Rossella (Giorgia ...

Advertising

lacordacura : Vediamo se #Giletti questa sera racconta la storia di #Renzi la #Boschi #ItaliaViva e le oscure trame della massone… - Giuggio72684862 : RT @joem5s: Eccolo il colpo di stato. 11 Aprile 2021 Trame massoniche – Domani sera su Rai3 il colloquio rubato con l’ex tesoriere della L… - nicolaebasta : RT @Moonlightshad1: Al di là di tutte le trame vere e presunte ordite per far cadere il governo Conte a svettare è sempre il caro president… - odm_naples : RT @joem5s: Eccolo il colpo di stato. 11 Aprile 2021 Trame massoniche – Domani sera su Rai3 il colloquio rubato con l’ex tesoriere della L… - roby_italy_51 : RT @joem5s: Eccolo il colpo di stato. 11 Aprile 2021 Trame massoniche – Domani sera su Rai3 il colloquio rubato con l’ex tesoriere della L… -

Ultime Notizie dalla rete : trame della

la VOCE del TRENTINO

... è piena di grinta e determinazione, attenta e capace di sviluppare ottimedi gioco. Una ... nessun giocatore che abbia mollato mai un pallone, un centimetro per raggiungere l'obbiettivo...... anche mal realizzate! Splendide leper i due gol firmati Milan: Rebi è stupendo nel ricevere ... aveva lasciato la squadra in dieci in un periodo crucialepartita! PANIK! (Poi solo ...Dopo aver fatto qualche speculazione, i giocatori appassionati potranno avvicinarsi sempre di più alle risposte che tanto cercano, con un progredire non solo nelle trame delle regioni del mondo di ...La squadra messa in campo da Stellone oggi, con la novità Di Grazia, è piena di grinta e determinazione, attenta e capace di sviluppare ottime trame di gioco ... un centimetro per raggiungere ...