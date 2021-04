Juventus-Genoa, Paratici: “Parliamo sempre con l’agente di Dybala” (Di domenica 11 aprile 2021) Le parole di Fabio Paratici nel prepartita di Juventus-Genoa sul rinnovo di Paulo Dybala, attualmente in fase di stallo Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di domenica 11 aprile 2021) Le parole di Fabionel prepartita disul rinnovo di Paulo, attualmente in fase di stallo Fabio, direttore sportivo della, è intervenuto ai microfoni di… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Advertising

juventusfc : KICK-OFF | INIZIA #JUVEGENOA! TUTTI INSIEME, BIANCONERI, #????N??????????????N?? Live Match ?? - juventusfc : Si riparte! Testa, corsa, concentrazione per i tre punti! Dai ragazzi! #JuveGenoa Live Match ??… - juventusfc : «Dobbiamo avere una voglia feroce di vincere e conquistare i tre punti». Così Mister @Pirlo_official nella conferen… - copsalee : RT @ccanggg: tifare juventus be like stare in ansia sul 3 a 1 in casa contro il genoa al 73’ - Desmo619 : RT @Ruttosporc: La Juventus è già in Champions perché deve giocare ancora con Genoa, Sassuolo, Udinese, Atalanta. 12 punti sicuri degli ami… -