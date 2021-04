Juventus, Cristiano Ronaldo getta la maglia a fine partita: il motivo (Di domenica 11 aprile 2021) Al termine della partita contro il Genoa, Cristiano Ronaldo ha lancia via la maglia bianconera. Sembrava un gesto di stizza, ma ci sarebbe un altro motivo Cristiano Ronaldo arrabbiato con se stesso dopo Juventus-Genoa. Al triplice fischio il portoghese si è tolto la maglietta, lanciandola. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 Non un gesto riconducibile allo stato d’animo del giocatore ma un modo per farla pervenire a un raccattapalle che gli ha chiesto la casacca, stando alle ultime ricostruzioni. Una versione, quest’ultima, accreditata anche dalla descrizione della foto dell’agenzia fornitrice dello scatto. Del gesto ha parlato anche Andrea Pirlo nel post gara. L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 aprile 2021) Al termine dellacontro il Genoa,ha lancia via labianconera. Sembrava un gesto di stizza, ma ci sarebbe un altroarrabbiato con se stesso dopo-Genoa. Al triplice fischio il portoghese si è tolto la maglietta, lanciandola. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Non un gesto riconducibile allo stato d’animo del giocatore ma un modo per farla pervenire a un raccattapalle che gli ha chiesto la casacca, stando alle ultime ricostruzioni. Una versione, quest’ultima, accreditata anche dalla descrizione della foto dell’agenzia fornitrice dello scatto. Del gesto ha parlato anche Andrea Pirlo nel post gara. L'articolo proviene da Calcio News ...

