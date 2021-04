Isola dei Famosi 2021, ex naufraga parla della quarantena (Di domenica 11 aprile 2021) Ormai abbiamo compreso che aveva ragione Marco Maddaloni, i naufraghi che perdono al televoto non possono andare nello studio de L’Isola dei Famosi la settimana successiva alla loro eliminazione. A causa del periodo che stiamo vivendo, i concorrenti tornati in Italia dovranno attendere 14 giorni prima di incontrare Ilary Blasi, a confermarlo è stata proprio Daniela Martani in una sua diretta. La versione di Daniela Martani “Sono appena tornata in Italia – rivela Daniela Martani – Mi piacerebbe tanto essere in studio per dire la mia, ma purtroppo non posso. Sapete che c’è da rispettare una sorta di quarantena di 14 giorni prima di poter andare in studio. Fortunato Akash che ha passato questo periodo e infatti lunedì credo che sarà in studio e parlerà. Io devo ancora aspettare quasi due settimane”. Le accuse contro Daniela ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 aprile 2021) Ormai abbiamo compreso che aveva ragione Marco Maddaloni, i naufraghi che perdono al televoto non possono andare nello studio de L’deila settimana successiva alla loro eliminazione. A causa del periodo che stiamo vivendo, i concorrenti tornati in Italia dovranno attendere 14 giorni prima di incontrare Ilary Blasi, a confermarlo è stata proprio Daniela Martani in una sua diretta. La versione di Daniela Martani “Sono appena tornata in Italia – rivela Daniela Martani – Mi piacerebbe tanto essere in studio per dire la mia, ma purtroppo non posso. Sapete che c’è da rispettare una sorta didi 14 giorni prima di poter andare in studio. Fortunato Akash che ha passato questo periodo e infatti lunedì credo che sarà in studio e parlerà. Io devo ancora aspettare quasi due settimane”. Le accuse contro Daniela ...

