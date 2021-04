"Io, psicologa, chiamata e poi cacciata al centro vaccinale": la lettera a Libero (Di domenica 11 aprile 2021) Sono una psicologa, di quelle additate da Draghi con la frase «Smettete di vaccinare psicologi di 35 anni, priorità agli anziani». Sabato 10 aprile, alle ore 12, ricevo una telefonata da un numero privato. Rispondo ed è l'Ufficio Igiene che mi chiede se possa recarmi subito presso il centro vaccinale del mio Comune (Bisceglie, Puglia) per vaccinarmi «perché ora abbiamo disponibilità di dosi, poi potrebbe passare parecchio tempo per essere ricontattata». Rispondo che in mezz'ora sarei stata lì e così è stato. Faccio la fila assieme a tanta altra gente e, dopo un'ora e mezza di attesa, quando finalmente mi siedo di fronte alla dottoressa che mi chiede il codice fiscale, il perché sia lì e quale sia il mio lavoro, ecco che la commedia del grottesco tocca il suo apice. Rispondo che «sono qui perché mi avete chiamata voi ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 aprile 2021) Sono una, di quelle additate da Draghi con la frase «Smettete di vaccinare psicologi di 35 anni, priorità agli anziani». Sabato 10 aprile, alle ore 12, ricevo una telefonata da un numero privato. Rispondo ed è l'Ufficio Igiene che mi chiede se possa recarmi subito presso ildel mio Comune (Bisceglie, Puglia) per vaccinarmi «perché ora abbiamo disponibilità di dosi, poi potrebbe passare parecchio tempo per essere ricontattata». Rispondo che in mezz'ora sarei stata lì e così è stato. Faccio la fila assieme a tanta altra gente e, dopo un'ora e mezza di attesa, quando finalmente mi siedo di fronte alla dottoressa che mi chiede il codice fiscale, il perché sia lì e quale sia il mio lavoro, ecco che la commedia del grottesco tocca il suo apice. Rispondo che «sono qui perché mi avetevoi ...

