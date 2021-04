Impiego dei robot nelle fabbriche: le AI saranno sempre più sofisticate (Di domenica 11 aprile 2021) Gli scienziati del KTH Royal Institute of Technology hanno creato un nuovo sistema, che fornisce ai robot un livello completamente nuovo di consapevolezza del contesto. La nuova tecnologia di consapevolezza del contesto è più avanzata degli standard ISO (International Organization for Standards) esistenti. Ovviamente, il problema è che i robot potrebbero fare mosse che non tengono conto dell’ambiente circostante. Un rapido spostamento di un robot può essere sufficiente a causare una lesione significativa per qualcuno. Questo dovrebbe essere evitato attraverso sensori che aiutano i robot a giudicare la distanza tra loro e gli esseri umani. Tuttavia, ci sono stati tragici incidenti quando i robot hanno ucciso i loro colleghi umani. Gli scienziati ora dicono che capire la distanza non è ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 11 aprile 2021) Gli scienziati del KTH Royal Institute of Technology hanno creato un nuovo sistema, che fornisce aiun livello completamente nuovo di consapevolezza del contesto. La nuova tecnologia di consapevolezza del contesto è più avanzata degli standard ISO (International Organization for Standards) esistenti. Ovviamente, il problema è che ipotrebbero fare mosse che non tengono conto dell’ambiente circostante. Un rapido spostamento di unpuò essere sufficiente a causare una lesione significativa per qualcuno. Questo dovrebbe essere evitato attraverso sensori che aiutano ia giudicare la distanza tra loro e gli esseri umani. Tuttavia, ci sono stati tragici incidenti quando ihanno ucciso i loro colleghi umani. Gli scienziati ora dicono che capire la distanza non è ...

