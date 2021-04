Iachini: «Che sfortuna, potevamo addirittura vincere». Gasperini: «Ci giocheremo la Champions fino in fondo» (Di domenica 11 aprile 2021) L'allenatore viola: «Siamo partiti male, la partita era su binari equilibrati ma sono stati bravi a sfruttare un calcio piazzato e un mezzo fuorigioco. Nonostante l'episodio del 2-0, siamo andati ad aggredire alti e abbiamo trovato la rimonta. Sul 2-2 potevamo vincerla ma l'episodio del rigore ha cambiato tutto, c'e' rammarico» L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 11 aprile 2021) L'allenatore viola: «Siamo partiti male, la partita era su binari equilibrati ma sono stati bravi a sfruttare un calcio piazzato e un mezzo fuorigioco. Nonostante l'episodio del 2-0, siamo andati ad aggredire alti e abbiamo trovato la rimonta. Sul 2-2vincerla ma l'episodio del rigore ha cambiato tutto, c'e' rammarico» L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

ZZiliani : Questa sera a #TuttiConvocati su #Radio24 si parla del dopo #Prandelli in casa viola e di #Iachini che coi giocator… - Msheed20 : RT @Giac_Ciap: Like o RT se anche tu hai sentito nel post partita Iachini dire che lo scorso campionato eravamo la miglior difesa della Ser… - FirenzePost : Iachini: «Che sfortuna, potevamo addirittura vincere». Gasperini: «Ci giocheremo la Champions fino in fondo» - michievane8 : @CoccodrilliViol @michele_coffee Che partite vede iachini - Giac_Ciap : Like o RT se anche tu hai sentito nel post partita Iachini dire che lo scorso campionato eravamo la miglior difesa… -