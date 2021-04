Highlights e gol Fiorentina-Atalanta 2-3 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di domenica 11 aprile 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la trentesima giornata del campionato di. Partita dalle grandi emozioni con i ragazzi di Gasperini che partono fortissimo e che, con una doppietta di Zapata, sembrano mettere in cassaforte il risultato. Ma la reazione dei viola c’è e con uno scatenato Vlahovic trovano i due gol che vogliono dire pareggio. Risultato di parità che però dura solamente un paio di minuti: calcio di rigore fischiato per un fallo di mano e Ilicic dal dischetto non sbaglia. Tre punti fondamentali, l’si riprende il quarto posto. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 ZAPATA 0-2 ZAPATA 1-2 VLAHOVIC 2-2 VLAHOVIC 2-3 ILICIC SportFace.

VIDEO - Verona-Lazio 0-1, Serie A: gol e highlights della partita - - Highlights e gol Roma-Bologna 1-0: Serie A 2020-2021 (VIDEO) - Highlights Roma-Bologna 1-0: Video Gol 30ª Giornata di Serie A - Highlights Roma-Bologna 1-0: Video Gol 30ª Giornata di Serie A - Il #Milan da trasferta non sbaglia un colpo, #Parma abbattuto: #gol e #highlights

Ottimo momento per Duvan, a segno in tutte le ultime tre di campionato e protagonista in 13(9 reti e 4 assist) nel 2021 della Dea. Romero stende Vlahovic e salterà la Juventus , lo stesso Zapata ...Le pagelle di Hellas Verona - Lazio 0 - 1, gara valida per la trentesima giornata di Serie A 2020/... Caicedo (L), Luis Alberto (L) Espulsi : " Recupero : 1'pt, 4'st Assist: Radu...Betis-Atletico Madrid: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS del match valevole per la trentesima giornata della Liga 2020/2021 ...Si è chiuso con la vittoria dell'Atalanta sulla Fiorentina al Franchi per 3-2, il posticipo serale di domenica 11 aprile, valevole per la ...