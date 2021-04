Formazioni ufficiali Roma Bologna | le scelte degli allenatori

(Di domenica 11 aprile 2021) Ledimatch valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021.(3-4-2-1): Mirante; Mancini, Fazio, Ibanez; Reynolds, Villar, Diawara, Peres; Perez; Pedro; Mayoral.Allenatore: Fonseca.(4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio.Allenatore: Mihajlovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.

