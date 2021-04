Fiorentina-Atalanta, Gasperini: “Si lotterà al quarto posto fino all’ultima giornata. E sullo Scudetto…” (Di domenica 11 aprile 2021) “Oggi hanno vinto tutte le pretendenti e quello di oggi era un passaggio fondamentale della stagione. Abbiamo compiuto tre passi fondamentali e la classifica è immutata. Ora ci aspetta una settimana calda, gli scontri diretti possono avere un peso determinante. Il quarto posto si giocherà fino all’ultima settimana”. Così il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha commentato la vittoria esterna per 3-2 sul campo della Fiorentina. Decidono la doppietta di Zapata e il rigore di Ilicic. Ma l’allenatore non ha rimpianti sulle tante occasioni create e mancate: “Abbiamo comunque fatto tre gol – spiega – Zapata mi ha detto ‘Oggi ne avrei dovuti fare cinque’. Ma la partita non era facile, c’era nervosismo e siamo stati bravi sul 2-2 a tornare in vantaggio”. Sulla difesa ... Leggi su sportface (Di domenica 11 aprile 2021) “Oggi hanno vinto tutte le pretendenti e quello di oggi era un passaggio fondamentale della stagione. Abbiamo compiuto tre passi fondamentali e la classifica è immutata. Ora ci aspetta una settimana calda, gli scontri diretti possono avere un peso determinante. Ilsi giocheràsettimana”. Così il tecnico dell’Gian Pieroha commentato la vittoria esterna per 3-2 sul campo della. Decidono la doppietta di Zapata e il rigore di Ilicic. Ma l’allenatore non ha rimpianti sulle tante occasioni create e mancate: “Abbiamo comunque fatto tre gol – spiega – Zapata mi ha detto ‘Oggi ne avrei dovuti fare cinque’. Ma la partita non era facile, c’era nervosismo e siamo stati bravi sul 2-2 a tornare in vantaggio”. Sulla difesa ...

