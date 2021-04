Dazn non funziona, problemi per la diretta di Inter-Cagliari (Di domenica 11 aprile 2021) Dazn non funziona. problemi per la piattaforma di sport in streaming per la diretta delle ore 12.30 di Inter-Cagliari. Nel momento in cui scriviamo (ore 12.45), l’applicazione dell’emittente non riesce a trasmettere l’incontro. Il problema sembra essere generalizzato, dal momento che decine di utenti si stanno lamentando sul social network. Alcuni dei clienti hanno pubblicato L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 11 aprile 2021)nonper la piattaforma di sport in streaming per ladelle ore 12.30 di. Nel momento in cui scriviamo (ore 12.45), l’applicazione dell’emittente non riesce a trasmettere l’incontro. Il problema sembra essere generalizzato, dal momento che decine di utenti si stanno lamentando sul social network. Alcuni dei clienti hanno pubblicato L'articolo

ZZiliani : Emozioni a non finire in questo avvio di #InterCagliari. Ecco alcune delle azioni più spettacolari. #DAZN - lorepregliasco : #DAZN non funziona. Non promette bene per l'anno prossimo... #InterCagliari - NicoSavi : Mi raccontate #InterCagliari ? Qui non va una mazza fionda. #dazn - B4rt99 : Se #Dazn non funziona come cazzo le stanno facendo a commentare la partita sulle app di calcio? #InterCagliari - aryperissotto : RT @Stefano65994446: #intercagliari #DAZN Strano l'addebito sulla carta non ha mai problemi -