Crotone | infortunio Benali | l’esito degli esami strumentali

Il centrocampista Ahmad Benali, uscito anzitempo nella sfida contro lo Spezia, ha rimediato un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra. Le condizioni del giocatore del Crotone saranno rivalutate nei prossimi giorni ma al momento la sua presenza contro l'Udinese nel prossimo turno è in dubbio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

