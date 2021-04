Basket A2 2020 2021 | Tortona non sa più vincere | speranza salvezza per Bergamo

Leggi su sportface

(Di domenica 11 aprile 2021) Il racconto dei recuperi di regular seasonSerie A2. Si parte dal girone rosso con la Cento, già salva, che si arrende solo nel finale alla Benacquista Latina: 67-70 il finale, successo importante in otticaper gli ospiti trascinati da 20 punti di Lewis. C’è poi la sfida tra Top Secret KlebFerrara e l’Allianz Pazienza San Severo, con punteggio finale di 98-92. Sale dunque a quota 24 il collettivo di Spiro Leka e guadagna l’accesso ai playoff, resta invece ferma ad 8 punti l’Allianz Pazienza del neo-coach Luca Bechi. Passando al girone verde, non riesce più ala Bertram, sconfitta per 68-64 in casa dell’Apu Old Wild West Udine: i friulani accorciano in classifica sul -4. Infine il successo di...