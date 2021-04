Verissimo, incredibile sorpresa per Tommaso: l’ex ballerino di Amici è rimasto senza parole (Di sabato 10 aprile 2021) Verissimo, sorpresa in aspettata per Tommaso: l’incredibile proposta per l’ex ballerino di Amici. eliminato nella scorsa puntata del talent. Una puntata super, quella di Verissimo in onda oggi, sabato 10 aprile 2021. Una puntata in cui è arrivato in studio anche lui, Tommaso Stanzani, ultimo eliminato di Amici 20. Un’eliminazione molto discussa, quella del ballerino: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 10 aprile 2021)in aspettata per: l’proposta perdi. eliminato nella scorsa puntata del talent. Una puntata super, quella diin onda oggi, sabato 10 aprile 2021. Una puntata in cui è arrivato in studio anche lui,Stanzani, ultimo eliminato di20. Un’eliminazione molto discussa, quella del: L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ElisaLauletta : @GiuliaSalemi93 @Giulio_Golia @redazioneiene Verissimo un emoziona incredibile la gita e la forza di volontà - Cabbot_ : @rrache_ Verissimo però ricordo interviste di altre band che parlavano della incredibile influenza che hanno avuto… - Patriarnet : @borghi_claudio @Rossodirabbia Verissimo ma per come è ridotta la sanità molisana è incredibile che siamo la prima… - OrtigiaP : @ossequioso @cris_cersei verissimo ... è incredibile come la gente voglia solo il vaccino illudendosi di tornare… - anto_dun : RT @_Kataomoi_2: Chi l'avrebbe mai detto che Tommaso, a un mese dalla fine del gf, avrebbe avuto Costanzo come ospite al suo programma? È v… -