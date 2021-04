Vaccino Johnson & Johnson, in arrivo prime dosi la prossima settimana: il giudizio dell’Ema sui vaccini (Di sabato 10 aprile 2021) Il Vaccino Johnson & Johnson arriva dalla prossima settimana in Italia, facendo sperare in un’accelerazione dell’altalenante campagna vaccinale. Il Lazio ha già annunciato che somministrerà le prime dosi del Vaccino Janssen, prodotto dalla Johnson & Johnson, ai carcerati. L’Ema, Agenzia europea del farmaco, continua a monitorare i vaccini contro il Covid-19 e avvia una revisione anche sul Janssen per i rischi trombotici, dopo il caso AstraZeneca. Vaccino Johnson & Johnson In Italia ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 10 aprile 2021) Ilarriva dallain Italia, facendo sperare in un’accelerazione dell’altalenante campagna vaccinale. Il Lazio ha già annunciato che somministrerà ledelJanssen, prodotto dalla, ai carcerati. L’Ema, Agenzia europea del farmaco, continua a monitorare icontro il Covid-19 e avvia una revisione anche sul Janssen per i rischi trombotici, dopo il caso AstraZeneca.In Italia ...

