Tennis | Lorenzo Sonego | “Ho avuto un momento difficile nel secondo set | poi al terzo sono stato praticamente perfetto”

Leggi su oasport

(Di sabato 10 aprile 2021)non vuole fermarsi e porta a casa un altro successo, raggiungendo la finale dell’ATP Cagliari 2021. Ilta piemontese si è imposto in semifinale sull’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 5-7 6-1 dopo 2 ore e 39 minuti di grande battaglia, mettendo in evidenza un’ottima resistenza sulla lunga distanza ed una grandissima tenacia. Domani se la vedrà in finale con il vincente del match tra il serbo Laslo Djere ed il georgiano Nikoloz Basilashvili. “Hounnelset, lui è salito molto e iocalato tanto. Comunqueripartito nele mitranquillizzato, perché mi sentivo forte e in grado di vincere la partita anche se lui stava ...