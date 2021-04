Spezia | i dubbi di Italiano verso il Crotone | ballottaggio Piccoli-Nzola

(Di sabato 10 aprile 2021)è la sfida salvezza che questo pomeriggio alle 15 apre la 30a giornata di Serie A. Per i padroni di casa c’è un grossoo di formazioneè la sfida salvezza che questo pomeriggio alle 15 apre la 30a giornata di Serie A. Per i padroni di casa c’è un grossoo di formazione. Il tecnico Vincenzodeve infatti decidere chi sarà il centravanti titolare e al momento, secondo Gazzetta dello Sport, Robertoè in vantaggio su M’Bala. Menosugli altri componenti del tridente offensivo dato che destra dovrebbe giocare Verde mentre a sinistra agirà Gyasi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Messias stringe i denti approfondimento Cosmi: "Dobbiamo avere la ferocia dello" ... In attacco non ci sonosull'impiego di Simy, affiancato da Ounas. Torna tra i convocati Cigarini. ...NZOLA E MESSIAS – Sono i due dubbi principali per cui bisogna aspettare le formazioni ufficiali di Spezia-Crotone, che usciranno alle 14. È il primo campo di giornata, quindi va sfruttato questo ...Mister Italiano dà la carica allo Spezia in un match-chiave sulla strada della salvezza. "Daremo il massimo per la nostra gente" ...