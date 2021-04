Spezia Crotone 2-2 LIVE | Maggiore all’ultimo respiro | altro pareggio bianconero

Leggi su calcionews24

(Di sabato 10 aprile 2021) Allo stadio Picco, il match valido per la 30ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Picco”,si affrontano nel match valido per la 30ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO – COMINCIA LA PARTITA 6? Tiro– Azione manovrata dellosulla destra. Verde arriva al limite dell’area e calcia col sinistro. Troppo debole per creare problemi a Cordaz. 11? Occasione– Lancio a scavalcare per Benali a scavalcare la difesa. Il centrocampista stoppa a seguire e, entrato in area, calcia col sinistro: ottima risposta di Provedel coi ...