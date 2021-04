Roma, Spinazzola ci prova per il Bologna: le sue condizioni (Di sabato 10 aprile 2021) La Roma attende aggiornamenti sulle condizioni da Leonardo Spinazzola, atteso oggi dagli esami strumentali Sono attesi nella giornata di oggi aggiornamenti sull’infortunio muscolare accusato da Leonardo Spinazzola nel corso della gara di Europa League contro l’Ajax. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la situazione potrebbe essere meno grave del previsto e, nello specifico, che si tratti solo di un affaticamento muscolare Se davvero fosse così non è da escludere la sua presenza domenica contro il Bologna, almeno per la panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 aprile 2021) Laattende aggiornamenti sulleda Leonardo, atteso oggi dagli esami strumentali Sono attesi nella giornata di oggi aggiornamenti sull’infortunio muscolare accusato da Leonardonel corso della gara di Europa League contro l’Ajax. Secondo quanto riferito da Il Messaggero, la situazione potrebbe essere meno grave del previsto e, nello specifico, che si tratti solo di un affaticamento muscolare Se davvero fosse così non è da escludere la sua presenza domenica contro il, almeno per la panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

