Rizzoli | “Quando non si è sicuri bisogna andare al Var | ecco chi ha sbagliato in Juventus-Napoli”

(Di sabato 10 aprile 2021) Il designatore di Serie A e B Nicolaha concesso una lunga intervista a “Il Corriere dello Sport“, toccando vari temi tra cui i discussi episodi di: “Hannosia Mariani che Var e Avar, ne sono consapevoli. Ho sempre detto chec’è un episodio dubbioal Var. Sono sempre stato favorevole alla tecnologia, è inaccettabile che non ci sia nel ventunesimo secolo. Posso affermare con certezza che il Var ha ridotto notevolmente il numero degli errori. Non è da dimenticare, inoltre, che negli ultimi anni il regolamento è stato soggetto a numerose modifiche“. “Falli di mano? Nel calcio vanno puniti, ma il difendente non può intervenire con le braccia dietro la schiena – ha proseguito– E’ un movimento ...

Non era affatto una sensazione: quando sono stati ufficializzate le designazioni per questo weekend in serie A i più attenti hanno ... E' lo stesso a confermare questa versione parlando al ... Il designatore di Serie A e B Nicola Rizzoli ha concesso una lunga intervista a "Il Corriere dello Sport", toccando vari temi tra cui i discussi episodi di Juventus-Napoli ... Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A e Serie B, ha parlato in un'intervista ad Ivan Zazzaroni al Corriere dello Sport. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Al Var bisogna andare sempr ...