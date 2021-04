Real Madrid, Mbappé nel mirino: è la priorità di Perez (Di sabato 10 aprile 2021) Kylian Mbappé è in cima alla lista dei desideri del Real Madrid. Secondo quanto riporta As, Florentino Perez intende puntare tutto sul 22enne attaccante del Psg, preferendolo ad Haaland. Eloquenti in tal senso i rifiuti del classe 1998 alle proposte di rinnovo avanzate dai parigini che potrebbero comunque tenerlo fino all’estate del 2022 – quando scadrà il contratto – con relativo rischio di cessione a parametro zero. Sulla questione ingaggio: il Real non intenderebbe spingersi ai 36 milioni proposti dal Psg ma offrirebbe una cifra vicina ai 21 milioni di euro rinunciando ad una parte di quel 50% dei diritti d’immagine che solitamente i blancos trattengono. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 10 aprile 2021) Kylianè in cima alla lista dei desideri del. Secondo quanto riporta As, Florentinointende puntare tutto sul 22enne attaccante del Psg, preferendolo ad Haaland. Eloquenti in tal senso i rifiuti del classe 1998 alle proposte di rinnovo avanzate dai parigini che potrebbero comunque tenerlo fino all’estate del 2022 – quando scadrà il contratto – con relativo rischio di cessione a parametro zero. Sulla questione ingaggio: ilnon intenderebbe spingersi ai 36 milioni proposti dal Psg ma offrirebbe una cifra vicina ai 21 milioni di euro rinunciando ad una parte di quel 50% dei diritti d’immagine che solitamente i blancos trattengono. SportFace.

