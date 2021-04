Palazzo dei Marescialli | una poltrona per quattro correnti

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 10 aprile 2021) Il «caso Palamara» produce ancora effetti. Domani e lunedì gli oltre 9mila giudici e pm italiani sono chiamati a votare a elezioni suppletive per un posto vacante al Consiglio superiore della magistratura. Accade per la terza volta in tre anni, causa lo stillicidio di dimissioni seguite all’emersione pubblica del mercimonio sui vertici delle procure fra cinque membri del Csm, l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara (ora radiato dall’ordine giudiziario) e i deputati renziani del Pd Luca Lotti e Cosimo Ferri, quest’ultimo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.