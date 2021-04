NFL – I prospetti del draft 2021 | Dyami Brown

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 10 aprile 2021) La North Carolina, oltre a poter contare sul suo tandem di running back Javonte Williams-Michael Carter, ha potuto affidarsi a. Il wide receiver originario di Charlotte, soprattutto nel biennio 2019-2020, si è rivelato un’arma fondamentale per l’attacco dei Tar Heels, nonché uno dei ricevitori più quotati della ACC. Chi è? Quando i college della nazione sono in cerca di wide receivers in grado di spaccare le partite, in molti posano gli occhi su Diamy. Il ricevitore classe 1999 riceve la valutazione di quattro stelle e offerte da Alabama, Ohio State, Oklahoma, Florida, Michigan e Oregon. Quando arriva il momento di scegliere una destinazione,opta per rimanere a Charlotte e giocare per la North Carolina. Entra al college nel 2018 e trova ...