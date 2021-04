Milano | questore | ' città disciplinata e paziente | ripartirà con energia rara'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 10 aprile 2021), 10 apr. (Adnkronos) - "Ho capito che questa, quando ci sarà da ripartire, lo farà con un'. Ho registrato disciplina, propensione alla pazienza (...) Noi saremo lì, a sostenere il rilancio". Lo afferma ildiGiuseppe Petronzi in un'intervista al Corriere della Sera. Il Covid ha comportato una diminuzione dei reati (furti in calo del 44% e rapine del 15). "I comportamenti errati di pochi (feste clandestine o assembramenti, ndr) non devono essere generalizzazioni. Non ho visto cittadini che hanno rovesciato le transenne per accedere ugualmente in un luogo dove le presenze erano state contingentate". Le risse tra ragazzini "c'erano anche nel 2019. Termineranno con la ripresa delle scuole? Non penso, anzi", sottolinea. "Le violenze all'interno ...